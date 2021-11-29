Южный Урал признан одним из наименее закредитованных регионов УрФО

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29 ноября 2021, 07:29 Татьяна Михайлова

Фото Дмитрия Куткина («Вечерний Челябинск»)

Челябинская область занимает 37 место в стране по закредитованности населения.

Телеграм-канал «Глав.Индекс» расположил субъекты Уральского федерального округа по уровню закредитованности населения. Исследование составлено по данным РИА «Новости».

Челябинская область в указанном рейтинге заняла вторую строчку, став одним из наименее закредитованных регионов УрФО. Соотношение среднедушевого долга по кредитам и годовой зарплаты в 2021 году составил 61,9%, а объем задолженности перед банками в среднем на одного человека — 266 тысяч рублей. В общероссийском рейтинге Челябинская область занимает 37 место.

На первой позиции топ-листа расположился Ямало-Ненецкий автономный округ, где соотношение среднедушевого долга по кредитам и годовой зарплате в этом году составило 50,9%, а объем задолженности на одного человека — 611,8 тысяч рублей. Антилидером рейтинга стала Курганская область: у региона соотношение среднедушевого долга по кредитам и годовой зарплаты в 2021 году — 82,2%. Объем задолженности перед банками в среднем на одного человека – 293,7 тыс. рублей.

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