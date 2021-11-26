Доходы южноуральцев увеличились на 8,3%

Контрольно-счетная палата Челябинской области сравнила январь-сентябрь 2021 года с аналогичным периодом 2020 года. Экспресс-анализ, проведенный ведомством, показал положительную динамику денежных доходов.
По данным Челябинскстата, сумма доходов жителей Челябинской области за 9 месяцев текущего года составила 841,3 миллиарда рублей. Большую часть этого показателя составила оплата труда наемных работников (78%).
Отмечается, что на динамику повлиял рост прочих денежных поступлений, рост доходов от предпринимательской деятельности, социальных выплаты и оплаты труда наемных работников.
Денежные доходы на душу населения в месяц увеличились на 9,1% и составили более 27тысяч рублей. Реальные денежные доходы увеличились на 2,8%, а реально располагаемые доходы — на 2,2%.
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