Доходы южноуральцев увеличились на 8,3%

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26 ноября 2021, 14:49 Татьяна Михайлова Источник: Контрольно-счетная палата Челябинской области

Фото Дмитрия Куткина («Вечерний Челябинск»)

Контрольно-счетная палата Челябинской области сравнила январь-сентябрь 2021 года с аналогичным периодом 2020 года. Экспресс-анализ, проведенный ведомством, показал положительную динамику денежных доходов.

По данным Челябинскстата, сумма доходов жителей Челябинской области за 9 месяцев текущего года составила 841,3 миллиарда рублей. Большую часть этого показателя составила оплата труда наемных работников (78%).

Отмечается, что на динамику повлиял рост прочих денежных поступлений, рост доходов от предпринимательской деятельности, социальных выплаты и оплаты труда наемных работников.

Денежные доходы на душу населения в месяц увеличились на 9,1% и составили более 27тысяч рублей. Реальные денежные доходы увеличились на 2,8%, а реально располагаемые доходы — на 2,2%.

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