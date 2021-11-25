Жители Челябинской области хранят в банках более 500 миллиардов рублей

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25 ноября 2021, 11:25 Анна Семенова

Южноуральцы хранят свои сбережения в рублевых вкладах. Фото: сайт бесплатных иллюстраций pixabay

Средний размер одного вклада составляет 150 тысяч рублей.

Цифры на 1 октября 2021 года озвучили в Челябинском отделении Уральского ГУ Банка России. Уточняется, что подавляющее большинство южноуральцев – 90% - хранят свои сбережения в рублях, лишь 10% - в валюте.

Несмотря на пандемию, за год объем банковских вкладов в Челябинской области увеличился на 7%. Если подсчитать, на одного человека приходится порядка 150 тысяч рублей депозита, что на 10 тысяч больше, чем в прошлом году.

Сообщается также, что максимальная ставка по вкладу сегодня достигает 9% годовых.

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