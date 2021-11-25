Губернатор Алексей Текслер доложил об исполнении майских указов

Аргументы Недели → Экономика 13+

25 ноября 2021, 07:31 Татьяна Михайлова Источник: Правительство Челябинской области

Фото предоставлено пресс-службой правительства Челябинской области

Глава Челябинской области принял участие в совещании, которое провел Президент России Владимир Путин с членами правительства РФ. Главной темой стало обеспечение достойного уровня заработной платы бюджетников — работников сфер здравоохранения, образования, науки, культуры, социальной защиты.

В ходе совещания Владимир Путин заявил, что зарплаты бюджетников не должны отставать от уровня, закрепленного майскими указами.

Губернатор Челябинской области, руководитель комиссии Госсовета по направлению «Экономика и финансы» Алексей Текслер представил позицию регионов по данному вопросу. Он отметил, что лично контролирует исполнение майских указов на Южном Урале. В дополнение к этому регулярно проводится мониторинг достижения целевых показателей по оплате труда бюджетников. В Челябинской области выделены дополнительные средства на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы.

Как руководитель комиссии Госсовета Алексей Текслер обратился к президенту Владимиру Путину с просьбой оказать финансовую поддержку ряду регионов для достижения необходимого уровня заработных плат в бюджетной сфере. Владимир Путин поручил кабинету министров предусмотреть дополнительные средства и помочь регионам в достижении требуемого уровня зарплат в бюджетной сфере.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости