Временное облегчение: разгон инфляции произошёл и за счёт раздачи «вертолётных» денег

Аргументы Недели → Экономика 13+

24 ноября 2021, 17:22

Годовая инфляция в стране преодолела 8%-ный порог, а продовольственная измеряется уже в двузначных цифрах. Прогнозы правительства о сдерживании инфляции не сбылись.



Цены на продукты за год увеличились на четверть. В Центробанке понимают необходимость снижения инфляции, в противном случае незащищённые слои населения могут сильно пострадать. Но усилия чиновников по сдерживанию цен дают обратный эффект. На определённое время правительству удалось сохранить внутренние цены на некоторые категории товаров на одном уровне. Параллельно отечественных производителей просили сократить экспорт. Но заморозка цен на одни товары не гарантировала сохранение стоимости других. Каждый месяц россияне сталкиваются с повышением цен на мясо, яйца, овощи. Разгон инфляции произошёл и за счёт раздачи «вертолётных» денег. Конечно, они помогли населению. Но увеличенный спрос привёл к удорожанию почти всех товаров.



Из-за увеличения инфляции россияне вынуждены тратить больше средств не только на продукты питания, но и на услуги ЖКХ. Для сохранения прежнего материального уровня граждане стали чаще обращаться за кредитами. Сокращение доходов приводит к просрочке задолженностей по займам. Однако рост долговой нагрузки мало волнует чиновников. Формальная победа над инфляцией куда важнее.





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