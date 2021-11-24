Южноуральскому бизнесу одобрили льготные займы на 1,5 миллиарда рублей

Аргументы Недели → Экономика

24 ноября 2021, 17:21 Татьяна Михайлова

Фото Олега Каргаполова («Вечерний Челябинск»)

В период пандемии в Челябинской области действуют меры государственной поддержки.

Для нивелирования противоэпидемиологических мер государство готово поддержать малый и средний бизнес. Пакет мер разработан на федеральном уровне и дополнен правительством Челябинской области.

Бизнесу доступны льготные займы по ставке 3% при условии сохранения 90% численности трудового коллектива. Программу «ФОТ 3.0» реализуют банковские организации. Предприниматели Челябинской области подали почти 600 заявлений на общую сумму 2,5 миллиарда рублей, одобрено более 300 заявок на сумму 1,5 миллиарда рублей.

Федеральная налоговая служба предоставляет субъектам малого и среднего предпринимательства и социально ориентированным некоммерческим организациям субсидию на нерабочие дни. Заявки принимаются с 1 ноября по 15 декабря, сумма уже выплаченных субсидий составляет 528 миллионов рублей.

Среди других действующих мер поддержки — сниженные ставки по упрощенной системе налогообложения, налоговые каникулы, микрозаймы для самозанятых граждан, гранты для социально ориентированных предпринимателей.

«В 2021 году, как и в 2020, в регионе вводятся мягкие формы, ограничивающие или влияющие определенные направления экономической деятельности, для того, чтобы сохранить трудовые коллективы, предприятия и позволить им продолжать работать. При этом мы понимаем, что ограничения, которые сейчас массово обсуждаются, направлены на сохранение жизни и здоровья людей. Призываю всех лояльно отнестись к правилам работы с клиентами и соблюдать их. Подчеркну: сегодня мы говорим о жизни и здоровье людей», — отметила министр экономического развития Челябинской области Наталья Лугачева в ходе пресс-конференции, которая состоялась сегодня в пресс-центре «Гранада Пресс».

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости