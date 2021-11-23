Засуха не помешала южноуральским аграриям заготовить урожай

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23 ноября 2021, 15:04 Татьяна Михайлова Источник: Правительство Челябинской области

Фото Дмитрия Куткина («Вечерний Челябинск»)

Итоги уборочной кампании подвели сегодня, на областном аппаратном совещании с членами правительства и главами муниципальных образований.

Несмотря на очень сложные погодные условия — почвенную и атмосферную засуху — в этом году аграрии Челябинской области сделали все необходимое, чтобы собрать урожай, заготовить корма и подготовится к следующему сельскохозяйственному сезону.

Региону удалось собрать больше зерна, картофеля и масличных, чем в прошлом году. Зерновых и зернобобовых культур собрано более 1 миллиона тонн в бункерном весе, на 37 тысяч тонн больше, чем в 2020 году. Собрано 100 тысяч тонн картофеля, что на 13 тысяч тонн больше, чем в прошлом году. Урожай масличных на сегодняшний день составил 197 тысяч тонн, это на 73,5 тысяч тонн больше, чем в предыдущем сезоне.

Итоги сельскохозяйственного года стали одной из основных тем аппаратного совещания, которое сегодня провел губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Глава региона отметил, что для поддержки сельхозтоваропроизводителей выделены дополнительные средства на приобретение семян зерновых культур — 200 миллионов рублей и на закупку кормов — 300 миллионов рублей.

«Благодаря обращению правительства области в федеральное ведомство в качестве поддержки нашему региону выделено на молочное животноводство (на закупку кормов) еще 104 млн рублей», — добавил Алексей Текслер.

Губернатор поручил министерству сельского хозяйства Челябинской области оперативно довести субсидии до получателей. Перед главами муниципалитетов поставлена задача проконтролировать подготовку к зимнему сезону в своих территориях, а также сформировать планы на предстоящую посевную.

«Учитывая рост цен на картофель и овощи и традиционно высокий спрос на них, Минсельхоз России ставит задачу увеличения посевных площадей под этими культурами. Считаю, что для нас эта тема также является приоритетом — нужно не только сохранить весь объем пашни на уровне прошлых лет, но и увеличить площади, в том числе под картофелем и овощами открытого грунта. Это позволит снизить цены и, что немаловажно, сделать более эффективной налогооблагаемую базу на селе — земля должна работать и приносить доход», — подчеркнул Алексей Текслер.

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