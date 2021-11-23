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Российская экономика входит в фазу застоя

, 11:42

Российская экономика входит в фазу застоя

В ближайшие три года российская экономика не сможет показать уровень ВВП выше 2%. Специалисты Аналитического кредитного рейтингового агентства считают, что реальный ВВП демонстрирует завершение восстановительного роста экономики.

Несмотря на обоснованные заявления Минэкономразвития о возможном достижении 3%, эксперты в это не верят. В экономике нет драйверов, которые могли бы активизировать производственные и торговые процессы. Ценовая конъюнктура внешних рынков говорит о том, что темпы роста производства в стране могут снизиться ещё на насколько позиций. Причём пандемия уже не является решающим факторов влияния на экономику. Ужесточение кредитно-денежной политики и сворачивание бюджета играют более важную роль. Отдавая предпочтение стабильности, Россия принесла в жертву развитие. В целых отраслях было сокращено финансирование.

Эксперты полагают, что попытка сдержать инфляцию посредством ограничения спроса привела к обратному эффекту. Чтобы исправить положение, нужно делать серьёзные инвестиции в экономику, которая имеет значительный потенциал. В первую очередь инвестиции должны быть направлены в инфраструктуру. Для сохранения бизнеса важно как можно больше создавать программ партнёрства государства и частных компаний.

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