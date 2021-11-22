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На Украину будут поставлять импортный уголь морским путём

, 22:50

На Украину будут поставлять импортный уголь морским путём
pixabay.com

Государственная компания Украины “Центрэнерго” намерена заниматься поставками импортного угля по морю. Тем самым Киев собирается не допустить возможную “российскую энергетическую блокаду”.

Отмечается, что в минувшую субботу в порт “Южный” было доставлено 60 000 тонн твердого топлива из Соединенных Штатов. Сейчас сотрудники “Центрэнерго” обсуждают с австралийскими и американскими трейдерами и производителями угля вероятные поставки на украинскую территорию, пишет RT.

В середине текущего месяца на Украину поставили уголь из США и Колумбии в объеме 60 500 тонн. Это была первая судовая партия.

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