На Украину будут поставлять импортный уголь морским путём

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22 ноября 2021, 22:50

pixabay.com

Государственная компания Украины “Центрэнерго” намерена заниматься поставками импортного угля по морю. Тем самым Киев собирается не допустить возможную “российскую энергетическую блокаду”.

Отмечается, что в минувшую субботу в порт “Южный” было доставлено 60 000 тонн твердого топлива из Соединенных Штатов. Сейчас сотрудники “Центрэнерго” обсуждают с австралийскими и американскими трейдерами и производителями угля вероятные поставки на украинскую территорию, пишет RT.

В середине текущего месяца на Украину поставили уголь из США и Колумбии в объеме 60 500 тонн. Это была первая судовая партия.

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