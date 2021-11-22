К Новому году в России увеличится цена на сладости

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22 ноября 2021, 16:19

Производители кондитерских изделий начали предупреждать розницу о повышении цен на сладости. Рост стоимости с 1 декабря составит от 5 до 20%. Производители в письмах торговым сетям ссылаются на увеличение стоимости ингредиентов и упаковки.



В компании «Акконд» считают увеличение цены гарантией сохранения стабильных поставок продукции в торговые сети. В октябре бренды «Красный Октябрь» и «Бабаевский» уже повысили цены на кондитерские изделия на 6%. Весной их продукция уже подрастала в цене на такой же уровень. Торговые сети вынуждены принимать повышение. В Минсельхозе сообщили, что фабрики функционируют в условиях заметного роста издержек. Чтобы не потерять качество и не допустить высокого роста стоимости продукции, производители оптимизируют внутренние процессы, сокращают маржинальность.



В Ассоциации предприятий индустрии детских товаров успокоили, что риска нехватки кондитерских изделий к Новому году нет. Дети стали реже просить на праздник конфеты. Им более интересны гаджеты и игрушки.

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