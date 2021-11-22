В Общественной палате обсудили вопросы подготовки кадров для экономики Кубани

Аргументы Недели → Экономика

22 ноября 2021, 13:06

В Краснодаре представители власти и общественности обсудили вопросы подготовки кадров для АПК региона с помощью бизнес-образования. Участники панельной дискуссии «Формирование будущих талантов для региональной экономики с помощью бизнес-образования» говорили о кадровом голоде в приоритетных для региона секторах экономики и адаптации специалистов для работы в них.

Модераторами конференции выступили представители Южного регионального комитета Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) — председатель Олег Жарко и председатель HR-подкомитета организации Игорь Бренер.

Перед началом мероприятия кубанские коллеги поздравили стратегического партнера региона с юбилеем компании. В нынешнем году АЕБ — независимая некоммерческая организация, объединяющая более 500 российских компаний, отмечает 25-летие основания и 18-летие образования ее Южного регионального комитета.

Задавая тон обсуждению, зампредседателя ЗСК Александр Трубилин, отметил, что во многом благодаря усилиям Ассоциации по привлечению в субъект крупных игроков рынка многие сектора кубанской экономики получили динамичное развитие.

– Важно, что в течение шести лет Южный региональный комитет АЕБ занимается внедрением в крае качественно новой системы подготовки специалистов для бизнеса, – сказал Александр Трубилин.

Он также отметил, что между организацией и тремя ведущими вузами Кубани — КубГАУ, КубГТУ и КубГУ заключено соглашение о взаимодействии, в рамках которого студенты получают возможность применить теоретические знания на практике во время стажировки на предприятиях.

Как отметила председатель краевой Общественной палаты, зампредседатель Южного регионального комитета АЕБ Любовь Попова, на российском рынке труда сложилась парадоксальная ситуация. При общем сокращении количества рабочих мест в сельском хозяйстве и промышленности порядка 70 процентов предприятий испытывают кадровый голод.

— Сегодня экономика перераспределяет работников из индустриального сектора в постиндустриальный — в сферу сервисов разного рода. Во всем мире и в нашей стране стабильно растет спрос на специалистов в области IT, креативных индустрий, в туристическом бизнесе. Острый дефицит кадров наблюдается в областях, связанных с анализом больших данных, искусственным интеллектом, — констатировала Любовь Попова.

Исправить сложившийся дисбаланс позволит адаптация кадров для работы в приоритетных для региона секторах экономики, считает председатель региональной Общественной палаты, отмечая при этом, что Ассоциации европейского бизнеса играет значительную роль в решении данной задачи.

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