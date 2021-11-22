Инженер, эколог Илья Рыбальченко прокомментировал предложение ЛДПР о заморозке тарифов ЖКХ

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22 ноября 2021, 09:28 Источник: URA.RU

фото: pixabay.com

В ЛДПР разработали законопроект о введении с 2022 года моратория на повышение стоимости услуг ЖКХ. В партии Владимира Жириновского необходимость заморозки квартплаты объяснили пандемией, из-за которой люди больше находятся дома и вынуждены тратить возросшие суммы за коммунальные услуги.

Законопроект прокомментировал эколог, инженер-физик, автор учебника «Управление ЖКХ» Илья Рыбальченко. По мнению специалиста, в России ведение моратория на повышение стоимости услуг ЖКХ может привести к кризису, - сообщает URA.RU. Илья Рыбальченко пояснил, что мораторий на повышение тарифов это не только нерыночная, но и вредная мера.

По словам эксперта, если заморозить тарифы, то это грозит кризисом ЖКХ во всей нашей стране, даже государственным кризисом. Как объяснил Рыбальченко, введение моратория не обусловлено действующей экономической ситуацией. Он пояснил, что заморозить тарифы на ЖКХ можно, но остальные тарифы не заморозить. Специалист напомнил, что в период пандемии случился сырьевой дефицит, серьезно подорожали дерево, металл и другое сырье. Муниципальные унитарные предприятия вынуждены закупать материалы по новым ценам.

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