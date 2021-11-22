Южный Урал занял 13 место среди регионов страны по обороту общественного питания

Показатель превысил доковидный уровень, сообщает Контрольно-счетная палата Челябинской области.
В экспресс-анализе, опубликованном ведомством сегодня, отмечается, что за период с января по сентябрь 2021 года оборот общественного питания в Челябинской области составил 23,6 миллиардов рублей. По сравнению с девятью месяцами 2020 года показатель увеличился на 35,7%, это выше, чем средняя динамика по России — 27,4%. До пандемии новой коронавирусной инфекции, в 2019 году, оборот насчитывал 23 миллиарда рублей.
Лидерами среди городов Южного Урала стали Челябинск и Магнитогорск. На них проходится 50% и 20% оборота соответственно. Среди регионов страны Челябинская область занимает 13 место по обороту общественного питания.
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