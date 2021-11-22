Кулеба заявил, что задержка запуска «Северного потока – 2» является заслугой Киева

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22 ноября 2021, 07:11 Источник: РИА "Новости"

глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, John Macdougall/dpa

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил в рамках разговора с представителями средств массовой информации, что задержка запуска газопровода "Северный поток — 2" является заслугой Киева.

Кулеба подчеркнул, что "Северный поток – 2" давно должен был начать работать, однако то, что газопровод до сих пор не функционирует является результатом усилий Украины и ее партнеров.

По словам главы украинского МИД, официальный Киев, Европейский союз и Еврокомиссия будут и в дальнейшем требовать, чтобы "Северный поток – 2" подчинялся нормам Третьего энергетического пакета ЕС.

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