Аргументы Недели Экономика 13+

Премьер-министр Украины Шмыгаль заявил, что Киев желает продлить транзитный контракт с «Газпромом» на 15 лет

, 17:57 Источник: Красная Весна

Премьер-министр Украины Шмыгаль заявил, что Киев желает продлить транзитный контракт с «Газпромом» на 15 лет
Денис Шмыгаль, фото: Christian Spicker via www.imago-/Global Look Press

Переговоры с европейскими государствами о пролонгации договора на транзит газа РФ через Украину продолжаются. Соответствующее заявление накануне, в субботу, сделал украинский премьер-министр Денис Шмыгаль.

Политик подчеркнул, что власти Незалежной готовы увеличить объемы транзита через свою газотранспортную систему в два раза. При этом Киев планирует заключить новый контракт на 15-летний период.

По словам Шмыгаля, украинское руководство может снизить вдвое цену на транзит дополнительных объемов. Он добавил, что на днях на Украину поставят уголь американцы, а в скором времени его завезут из Казахстана по морю.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

ПФ

В мире

БелТА: Лукашенко предупредил Запад об угрозе ядерной войны с участием НАТО и России

БелТА: Лукашенко предупредил Запад об угрозе ядерной войны с участием НАТО и России

Белорусский президент Александр Лукашенко предостерег Запад от попыток развязать войну на территории Белоруссии и предупредил, что если война случится, то она будет ядерной и с участием НАТО и России.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью

Спорт

В мире

Политика

В мире

В мире

Политика

Политика

Политика

В мире

В мире

Общество

В мире