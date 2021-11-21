Премьер-министр Украины Шмыгаль заявил, что Киев желает продлить транзитный контракт с «Газпромом» на 15 лет

Переговоры с европейскими государствами о пролонгации договора на транзит газа РФ через Украину продолжаются. Соответствующее заявление накануне, в субботу, сделал украинский премьер-министр Денис Шмыгаль.
Политик подчеркнул, что власти Незалежной готовы увеличить объемы транзита через свою газотранспортную систему в два раза. При этом Киев планирует заключить новый контракт на 15-летний период.
По словам Шмыгаля, украинское руководство может снизить вдвое цену на транзит дополнительных объемов. Он добавил, что на днях на Украину поставят уголь американцы, а в скором времени его завезут из Казахстана по морю.
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