В Челябинске состоится мастер-класс о тонкостях евросертификации

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18 ноября 2021, 07:07 Татьяна Михайлова

Фото Дмитрия Куткина («Вечерний Челябинск»)

Компаниям помогут разобраться в вопросах экспорта в страны Евросоюза.

Центр поддержки экспорта Ангенства международного сотрудничества Челябинской области приглашает на мастер-класс «Экспорт — это просто». Эксперт-практик по экспорту в Евросоюз Илья Шпирт расскажет слушателям о тонкостях Евросертификации, а именно: законодательной базе, требованиях к упаковке, надзоре за рынком в Евросоюзе и другом. Часть мастер-класса будет отведена на выполнение практических упражнений.

Как прокомментировала директор Центра поддержки экспорта Наталья Кондакова, рынок Евросоюза привлекателен для многих предприятий Челябинской области. На предстоящем мероприятии экспортеры смогут лично задать вопросы эксперту и обсудить важные аспекты Евросертификации.

Подробная информация о мероприятии опубликована на сайте центра.

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