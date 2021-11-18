Южноуральским компаниям помогут найти иностранных партнеров

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18 ноября 2021, 07:06 Татьяна Михайлова

Фото Олега Каргаполова («Вечерний Челябинск»)

Для малого и среднего бизнеса организуют бизнес-миссии в онлайн-формате.

Центр поддержки экспорта Агентства международного сотрудничества Челябинской области проведет бизнес-миссии с Киргизией, Индией и Белоруссией. Предприниматели смогут найти иностранных партнеров и провести с ними переговоры, не выезжая за пределы Южного Урала. Для компаний участие бесплатно, программа действует в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт».

Региональный Центр поддержки экспорта найдет иностранных покупателей, организует переговоры по видео-конференц-связи, поможет южноуральцам подготовить коммерческое предложение и затем обеспечить заключение экспортного контракта, пояснила руководитель центра Наталья Кондакова.

Добавим, что в 2021 году были проведены бизнес-миссии в Казахстан, Беларусь, Турцию, Таджикистан, Узбекистан и Объединенные Арабские Эмираты. География формируется на основе запросов экспортеров.

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