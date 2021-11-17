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Белоруссия с 18 ноября прекратит поставки электроэнергии на Украину

, 17:46 Источник: ТАСС

Белоруссия с 18 ноября прекратит поставки электроэнергии на Украину
ЛЭП, pixabay.com

Минэнерго Белоруссии в среду сообщило, что поставки электроэнергии на Украину будут прекращены с четверга, 18 ноября. Соответствующую информацию предоставили сегодня в пресс-службе ведомства.

Подчеркивается, что поставки электроэнергии на украинскую территорию будут прекращены с завтрашнего дня в соответствии с установленным порядком взаимодействия в рамках контрактных отношений.

Уточнятся также, что возможность дальнейшего осуществления поставок власти Белоруссии будут рассматривать с учетом технических возможностей.

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