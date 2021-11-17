Предприниматели Челябинской области могут получить антикризисные меры поддержки

Они доступны представителям пострадавших отраслей. Об этом сообщает сайт правительства региона.
На федеральном уровне запущена программа льготного кредитования «ФОТ 3.0», которой могут воспользоваться субъекты малого и среднего предпринимательства, а также социально ориентированные некоммерческие организации. Им доступны кредиты по льготной ставке 3% в банках-участниках программы. Еще одна федеральная мера поддержки — грант малым и средним предприятиям, работающим в отраслях, признанных пострадавшими, в размере одного МРОТ на одного занятого. Заявки на выплату принимаются на сайте Федеральной налоговой службы.
Пакет мер поддержки разрабатывается и на региональном уровне. В Челябинской области уменьшены ставки по упрощенной системе налогообложения до минимально возможного уровня и расширены перечни видов деятельности, при которых может применяться патентная система налогообложения для предпринимателей в наиболее пострадавших отраслях, которые особенно медленно восстанавливаются.
Доступны меры поддержки в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Дополнительные услуги предоставляет центр «Мой бизнес». Расширен перечень программ, которыми могут воспользоваться начинающие предприниматели. Для действующих предпринимателей установлены фиксированные ставки по микрозаймам на уровне 6,5% при наличии залога и 7,5% – под поручительство.
Малые и средние предпринимательства могут получить консультацию в центре «Мой бизнес» по телефону горячей линии 8 800 350 24 74. Отдельная линия организована министерством промышленности, новых технологий и природных ресурсов для промышленников: +7 (351) 263 35 55.
Как пояснила министр экономического развития Челябинской области Наталья Лугачева, работа по принятию мер поддержки бизнеса на Южном Урале ведется с 2020 года. Дальнейшие решения будут зависеть от развития эпидемиологической и экономической ситуации в регионе.
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