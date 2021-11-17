Рост производства промышленной продукции на Кубани составил 9,8 процента

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17 ноября 2021, 14:11 Борис ШОХЕТ

То, что Кубань — житница России, все знают с детства, а вот к тому, что еще и кузница, еще только привыкаем. Но экономические показатели из года в год свидетельствуют: в Краснодарском крае идет убедительный рост промышленного сектора. Регион один из немногих в стране, пройдя прошлогодний кризис, продемонстрировал рост производства промышленной продукции. С начала года на Кубани он составил 9,8 процента!

Финансовые инъекции привели к выздоровлению

Сто двенадцать процентов составил индекс промышленного производства по Краснодарскому краю на начало осени. Выпуск металлоконструкций увеличили на 47 процентов, электронной аппаратуры — на тридцать процентов, одежды — на 24,7 процента.

— Промышленные предприятия региона вышли из кризиса. Показателем этого является значительный рост налоговых отчислений — более шестидесяти процентов относительно аналогичного периода прошлого года,— сообщили в Департаменте промышленной политики региона.

Более чем на 45 процентов выросло производство металлоконструкций, на тридцать процентов увеличился выпуск электронной аппаратуры, на 24,5 процента — электрического оборудования, почти на 24 процента больше стали производить одежду.

— Стабильно растут и объемы отгрузки промышленной продукции. За август этот показатель увеличился на 34 процента относительно аналогичного периода прошлого года. Промпредприятия реализовали произведенную продукцию на сумму свыше 262 миллиардов рублей,— сказали в Департамента промышленной политики края.

Более 10,9 миллиарда рублей налогов перечислили в краевой бюджет промышленные предприятия. Это больше на 58,2 процента, чем за аналогичный период в прошлом году.

Показательный рывок сделал краснодарский Южный завод тяжелого станкостроения (ЮЗТС). В его цехах изготовлен обрабатывающий центр для авиакосмической отрасли. Оборудование ЮЗТС произвел по заказу крупнейшего предприятия авиационного и космического двигателестроения — ПАО «ОДК-Кузнецов».

— Краснодарский завод имеет мощную техническую базу и уникальный опыт легендарного завода имени Седина. Это позволило изготовить столь сложное оборудование, на котором будут производиться детали для газотурбинной техники. В начале следующего года предприятие поставит еще два аналогичных станка для ОДК,— сообщили в региональном Департаменте промышленности.

Новое оборудование уже прошло проверку на заводе и готово к отгрузке в Самару.

Обрабатывающий центр заменяет сразу несколько станков, он позволяет обрабатывать особо сложные детали массой до 25 тонн и диаметром до 2,5 метра. Центр оснащен числовым программным управлением с передовым набором опций и обладает повышенным классом точности.

Проект восстановления станкоинструментальной отрасли реализуется на Кубани по инициативе властей. Для этих целей пять лет назад на базе завода имени Седина создали новое предприятие — Южный завод тяжелого станкостроения.

Сегодня продукция ЮЗТС востребована во многих отраслях промышленности, включая энергомашиностроение, атомное машиностроение, авиастроение и металлургию. Оборудование поставляется предприятиям Урала, Сибири, Центральной России, а также на экспорт: в Кубу, Латвию, Венгрию, Казахстан, Узбекистан и Белоруссию. Сейчас в производстве находится более двадцати агрегатов, в том числе для крупных российских госкорпораций. Всего на ЮЗТС уже изготовлено двадцать семь станков по последним научным разработкам.

На развитие промышленности всегда найдутся средства

Поддерживает проекты расширения производств в регионе специально созданный по инициативе администрации Краснодарского края Фонд развития промышленности (ФРП) Кубани. Так, на сумму шестьдесят миллионов рублей были одобрены займы трем предприятиям из Армавира и Славянского района.

Благодаря краевому ФРП производитель одежды под брендом «Белара» запустит выпуск термобелья. На семь лет под один процент годовых фирма получила заём на сумму двадцать миллионов рублей по программе «Проекты развития».

— При помощи краевого фонда предприятие приобретет высокопроизводительное оборудование и освоит выпуск нового вида продукции, а также создаст двадцать рабочих мест. Это позволит увеличить объемы производства в десять раз — до 1,2 миллиона единиц в год. Термобелье будут поставлять в популярную сеть магазинов спортивной одежды,— отметили в Департаменте промышленной политики.

А армавирский производитель газового оборудования «ЮгЭнергоПром» получил двадцать миллионов рублей по программе «Бизнес-оборот» под три процента годовых на срок до двух лет. Средства направят на приобретение материалов и комплектующих для производства.

Компании «АльфаХимГрупп» из Армавира также одобрили заём на двадцать миллионов рублей под один процент годовых сроком на четыре года по совместной с федеральным ФРП программе «Повышение производительности труда». Это предприятие смогло воспользоваться льготой благодаря участию в нацпроекте «Производительность труда».

— Благодаря выделенным средствам предприятие сможет приобрести оборудование, которое позволит снизить производственные издержки и повысить качество моторных масел,— отметил директор фонда Дмитрий Королев.

Еще в конце лета материальную поддержку в виде льготных займов краевого Фонда развития промышленности получили четыре предприятия Краснодара, Славянского, Курганинского и Белореченского районов. Трем из них одобрили займы под один процент на срок до трех лет по программе поддержки приоритетных отраслей промышленности. Общая сумма составила более чем 21 миллион рублей. Все они выделены по одной из самых востребованных программ — «Приоритет», направленной на поддержку наиболее значимых отраслей.

— Она работает с 2019 года и направлена на развитие отрасли легкой промышленности, деревообработки и производства мебели. За всё время по ней выдали 44 займа на сумму свыше 447 миллионов рублей,— отметили в Департаменте промышленной политики края.

По три миллиона рублей получили производители напольного покрытия «Паренто» из Курганинского района, взрослой и детской одежды из Славянского района. Предприниматели направят средства на приобретение сырья для увеличения объемов выпускаемой продукции.

Производителю деревянных дверей «Белоравуд» из Белореченского района предоставили десять миллионов рублей.

— Благодаря поддержке фонда предприятие модернизирует производственную линию, запустит выпуск венских стульев, а также закупит сырье,— сказал директор краевого ФРП Дмитрий Королев.

Производитель ювелирных изделий под брендом Art-Couture из Краснодара получил пять миллионов рублей по программе «Бизнес-оборот». Благодаря поддержке предприниматель сможет расширить ассортимент. Средства предоставят на два года по сниженной ставке — три процента годовых.

Приобрести оборудование, сырье и комплектующие для производства пилотных партий продукции: светодиодов, используемых в освещении помещений с высокими требованиями к цветоразличению,— смогли на армавирском заводе «РУСИД». Он получил финансирование регионального ФРП в объеме более 63 миллионов рублей на льготных условиях под два процента годовых.

— В результате реализации проекта создано производство высокотехнологичной импортозамещающей продукции, ранее не производимой в крае. Мощность завода — до двух миллионов светодиодов ежемесячно. Эта продукция имеет экспортный потенциал, так как востребована не только в стране, но и за ее пределами,— отметили в Минпромышленности.

В ведомстве подчеркнули, что на заводе создано одиннадцать высокопроизводительных рабочих мест, дополнительно введут еще девять.

— Благодаря региональной поддержке инвестор в кратчайшие сроки с нуля запустил производство. Общий объем инвестиций в проект превысил 90 миллионов рублей,— рассказали нам в ФРП.

Вы потратьте — мы вам возместим

Кубань направила порядка двенадцати миллионов рублей субсидий для поддержки промышленных предприятий. Пяти производителям промпродукции возместили часть затрат по двум направлениям в рамках госпрограммы развития в регионе промышленности, созданной по инициативе краевых властей.

Субсидии на оплату процентов по кредитам, на пополнение оборотных средств и финансирование производства получат четыре промышленных предприятия из Краснодара, Лабинского, Курганинского и Красноармейского районов. Это производители машин и сельхозтехники, станков, электродвигателей, электрогенераторов и трансформаторов, а также предприятие — обработчик листового металла. Общая сумма поддержки превышает 11,6 миллиона рублей.

Часть затрат, понесенных на техприсоединение к энергосетям, возместят производителю металлических профилей из Кущевского района. Предприятие получит пятьсот тысяч рублей.

В этом году более 116 миллионов рублей субсидий уже одобрено 29 предприятиям. Всего предусмотрено финансирование на сумму 160 миллионов рублей.

Также фонд предоставил сорок миллионов рублей на покупку специального оборудования производителям молочной продукции — фирме «Калория» и Новокубанскому молочному комбинату.

— Благодаря фонду предприятия смогут приобрести оборудование для маркировки товаров, отвечающее необходимым требованиям системы «Честный знак». Средства из федерального бюджета предоставят на максимально льготных условиях: под один процент годовых на срок до двух лет,—пояснили нам в ФРП.

Ранее поддержка по программе «Внедрение системы мониторинга движения товаров» была доступна только для фармацевтической продукции. Теперь займы федерального ФРП могут получить производители упаковки для продукции, подлежащей обязательной маркировке, а также сами производители молочных продуктов и воды.

Производителю домашнего текстиля компании «Люкс-Юг» из Краснодара в краевом фонде одобрили заём тридцати миллионов рублей по программе поддержки приоритетных отраслей на максимально льготных условиях — под один процент годовых сроком на три года.

— Предоставленные фондом средства предприятие направит на приобретение высокопроизводительного оборудования для пошива одеял. Производитель планирует поставлять их в отели Южного федерального округа. В результате реализации проекта вырастут объемы производства, улучшится качество продукции, а также создадут двенадцать новых рабочих мест,— рассказали нам в региональном Департаменте промышленной политики.

Фонд одобрил еще два льготных займа по программе «Бизнес-оборот». Производитель крышек для консервирования «Маранде» из Ленинградского района получит двадцать миллионов рублей на приобретение сырья. Это поможет предприятию выпустить необходимый рынку объем продукции, не дожидаясь ажиотажного спроса в 2022 году.

Краснодарскому производителю мебели из ротанга одобрили заём в сумме пять миллионов рублей. Предприятие также направит средства на приобретение сырья и материалов, чтобы увеличить объем выпускаемой продукции.

Кубанский ФРП по итогам первого полугодия занял первое место среди 71 регионального фонда. Сегодня капитализация фонда составляет два миллиарда рублей, и уже в этом году она будет увеличена еще на миллиард. В планах на ближайшие годы дорастить ее до пяти миллиардов рублей.

Всего в региональном ФРП действуют тринадцать программ заемного финансирования для кубанских промышленников. Подача и рассмотрение документов осуществляются в электронном виде. Телефон для консультаций +7 (861) 205-44-09 (доб. 201, 202, 203).

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