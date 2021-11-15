Аудитор Счетной палаты Саватюгин объяснил, что мешает остановить инфляцию в России

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15 ноября 2021, 16:29 Источник: Свободная пресса

фото: pixabay.com

Аудитор Счетной палаты Алексей Саватюгин заявил, что инфляция является основной макроэкономической проблемой России. По словам аудитора, Банк России прогнозирует годовой рост цен ближе к 8%, при целевом показателе — 4%.

Аналитик Марк Гойхман, комментируя заявление Алексея Саватюгина, добавил, что в последние недели потребительская инфляция вышла в топ в целом жизненных проблем России.

По словам Гойхмана, согласно данным Росстата, в октябре индекс потребительских цен (ИПЦ) поднялся до 8,13% год к году, то есть, максимума за пять лет, а в сентябре тоже был рекорд — 7,4%.

Эксперт со ссылкой на данные Фонда общественного мнения (ФОМ) раскрыл, что люди называют размер инфляции 15,6%.

Как пояснил аналитик Марк Гойхман в интервью «Свободной прессе», высокая инфляция дестимулирует вложения в производство, удорожает кредиты и инвестиции.

Эксперт добавил, что инфляция уменьшает платежеспособный спрос потребителей и, соответственно, возможности сбыта товаров и услуг, экономического роста в целом.

Гойхман рассказал, что методы борьбы с высокой инфляцией разные, в зависимости от ее природы. Если она монетарная, Центробанк ведет политику жестко, повышает ставку. При этом сокращается платежеспособная возможность покупать товары при их растущей стоимости. Производителям труднее поднимать цены, поскольку сложнее продавать. Правительство применяет и такие меры — ограничение экспорта и перенаправление товаров на внутренний рынок.

Аналитик пояснил, что «такие способы могут чуть ослабить инфляцию, но в перспективе, если они будут продолжаться, станут контрпродуктивны».

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