Бакальское рудоуправление выпустило первую тонну продукции

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15 ноября 2021, 13:43 Татьяна Михайлова Источник: Правительство Челябинской области

Источник — сайт Правительства Челябинской области

Запущена обжиг-обогатительная фабрика. Выпущена первая тонна товарной продукции — железомагнезиального концентрата обожженного сидерита.

В апреле этого года было начало финансирование ХГ НПРО «Урал» по восстановлению производства железомагнезиального концентрата обожженного сидерита на Бакальской промплощадке. Проект предполагает выпуск 600 тысяч тонн в год железомагнезиального сырья.

Для этого были проведены предварительные работы: подготовка рудной базы, ремонтно-восстановительные работы на обжиг-обогатительной фабрике, усиление шахтных печей, восстановление футеровки, ремонты плит перекрытия и кровли. Получено 10 новых вагонеток. Объем инвестиций в проект уже составил 420 миллионов рублей, сообщает сайт правительства Челябинской области.

Отмечается, что в данный момент работают 6 печей. К 1 декабря планируется запустить еще 2.

Параллельно с этим ведется набор кадров. Для привлечения высококвалифицированных рабочих предусмотрено увеличение заработной платы. В октябре у всех сотрудников Бакальской площадки была повышена зарплата, за счет применения коэффициента 1,1 к поощрительной части.

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