Челябинцы потратили на распродаже 11.11 более ста миллионов рублей

Но в правдивость огромных скидок верят далеко не все.
О впечатляющих цифрах рассказывают корреспонденты сайта «Челябинск Сегодня» со ссылкой на данные торговой площадки Ozon.
В День шопинга, 11.11.2021, покупатели проявили просто небывалую активность. Всего россияне купили почти четыре миллиона разных акционных товаров. В первый час распродажи продавалось по пять тысяч наименований в минуту!
Что касается челябинцев, то наши земляки потратили в интернете 11 ноября 106 миллионов рублей. И это в пять раз больше, чем в ту же дату в прошлом году.
Спросом у жителей Южного Урала пользовались ювелирные украшения, антикварные вещи, бытовая техника и товары для красоты.
Были и рекордсмены распродажи. Один из челябинцев приобрел сразу 114 товаров, потратив на них 177 тысяч рублей.
А тем временем опрос сервиса SuperJob показал, что большинство россиян, а именно 65%, считают распродажи типа «черной пятницы» обманов. В реальные скидки верят лишь 14% опрошенных.
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