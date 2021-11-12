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Инфляция в Россию просачивается из Китая и США

, 11:30

Инфляция в Россию просачивается из Китая и США

Инфляция в США за последние три десятилетия достигла максимума. Риски роста цен заметны и в Китае, экономике которого остро не хватает энергетики. В России цены на продовольствие растут на десятки процентов. Быстрее всего в цене увеличиваются продукты: лук, картофель и морковь.

Еженедельные подорожания продуктов на пару процентов покупатели не замечают, но если сравнивать цены за несколько месяцев, то они имеют значительные расхождения. В Банке России прогнозировали уровень инфляции по итогам текущего года в 7,9%. Однако ожидания населения оказались менее оптимистичными. Россияне не исключают уровня инфляции более 10%. Тревога граждан подпитывается не только отечественными производителями, но и сообщениями из-за рубежа.

В Германии цены на продукты подросли на 4,6%, а на энергоносители почти на 20%. В Китае цены на свежие овощи увеличились на 16% только за октябрь. Энергетический кризис может привести к дальнейшему удорожанию товаров и продуктов. В России Министерство сельского хозяйства ожидает стабилизации цен. В текущем году был собран хороший урожай. Для контролирования цен на социально значимые товары правительство разработало целый комплекс мер. Кроме того, чиновники пообещали мелким производителям увеличить доступ к сетевым магазинам.

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