По оценке Минфина РФ Челябинская область имеет высокую долговую устойчивость

По уровню долговой нагрузки Южный Урал занимает 15-ю позицию.
Контрольно-счетная палата региона представила обзор аналитики. Челябинская область занимает 15-ю позицию по уровню долговой нагрузки. Субъект входит в число лидеров с показателем государственного долга в размере 14% по отношению к доходам регионального бюджета.
Отмечается, что за 9 месяцев текущего года государственный долг области снизился на 1,7%. Он составил 25 миллиардов рублей. Большая часть долга приходится на реструктуризированные до 2029 года бюджетные кредиты и условные обязательства в виде госгарантий. Коммерческий долг у Челябинской области отсутствует.
Добавим, что Министерство финансов РФ оценивает долговую устойчивость регионов с 2019 года. Челябинская область стабильно входит в группу с высоким уровнем долговой устойчивости.
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