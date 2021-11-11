В России могут построить высокоскоростную железнодорожную магистраль Москва — Казань

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11 ноября 2021, 18:55 Источник: Говорит Москва

фото: pixabay.com

Между Москвой и Казанью необходимо отрегулировать механизм грузоперевозок. Между столицей и Санкт-Петербургом транспортное сообщение налажено, а в сторону Казани, в Сибирь через среднюю Азию на Китай — нет.

Главный редактор информагентства «Строительство» Александр Гусев рассказал в эфире «Говорит Москва», что Казахстан построил свою часть автомобильной дороги, теперь России необходимо соединить автомобильную дорогу в Казань, по железной дороге с Москвой.

По словам эксперта, это направление нужно развивать. Гусев отметил, что отдельная выделенная магистраль нужна. Он призвал не путать пассажирскую трассу и инфраструктуру с грузовым транспортом, поскольку это разные деньги и оборудование».

Оказывается, власти обсуждают возможность переноса сроков строительства высокоскоростной дороги Москва – Санкт-Петербург или вообще отказ от нее.

Причиной возможного отказа от строительства ВСМ Москва — Петербург Гусев назвал подорожание стройматериалов, отсутствие технологий и опыта, сосредоточенность Китая на строительстве собственных магистралей перед Олимпийскими играми, а не на проектах за границей.

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