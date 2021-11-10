К 2030 году Челябинская область должна увеличить объем инвестиций на 70%

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10 ноября 2021, 07:14 Татьяна Михайлова Источник: Правительство Челябинской области

Фото Олега Каргаполова («Вечерний Челябинск»)

Достижению этой цели будет способствовать региональный инвестиционный стандарт.

В Челябинске прошел форум «Власть и бизнес: взгляд в будущее». Он был организован в очно-заочном формате. Участниками мероприятия стали представители предпринимательского сообщества, органов власти, контрольных организаций и деловых объединений.

Форум открыл губернатор Челябинской области Алексей Текслер. В своем выступлении он рассказал о мерах поддержки для бизнеса, которые действуют в регионе. Реализуются не только федеральные, но и областные программы. В частности, разработанный проект бюджета на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов предполагает увеличение финансирования: по линии регионального минпрома — почти в 2,5 раза и по линии минэкономразвития — на 40%. Одно из направлений предусматривает поддержку самозанятых.

К 2030 Челябинская область, по словам Алексея Текслера, должна нарастить объем инвестиций на 70%. Решению этой задачи должен поспособствовать Инвестиционный стандарт. В рамках него уже утверждена Инвестиционная декларация, разрабатывается Цифровая инвестиционная карта.

В пленарном заседании также приняли участие президент Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Александр Калинин поднял вопрос дефицита кадров, уполномоченный по защите прав предпринимателей Александр Гончаров, директор центра анализа инвестклимата АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» Андрей Дорошенко.

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