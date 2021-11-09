Безработица на Южном Урале вернулась на доковидный уровень

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9 ноября 2021, 15:40 Татьяна Михайлова Источник: Контрольно-счетная палата Челябинской области

Фото Олега Каргаполова («Вечерний Челябинск»)

В сентябре 2021 года регистрируемая в регионе безработица сократилась более чем в 4 раза по сравнению августом-сентябрем 2020 года. Об этом сегодня сообщила Контрольно-счетная палата Челябинской области.

Ведомство отмечает, что к концу сентября 2021 года уровень безработицы вернулся к показателям января 2020 года (1,1%). В Челябинской области этот показатель ниже, чем в целом по России (1,2%).

Самые низкие показатели регистрируемой безработицы зафиксированы в трех городах: Челябинске (0,7%), Магнитогорске (0,8%) и Копейске (0,9%). Высокий уровень безработицы наблюдается в Нязепетровском районе — 4,5%.

Напомним, что в марте этого года губернатор Алексей Текслер поставил главам муниципальных образований и профильным службам задачу вернуть ситуацию с безработицей на доковидный уровень к октябрю 2021 года.

Добавим, что ситуация на рынке труда стала одной из тем оперативного совещания с главными федеральными инспекторами, которое провел полномочный представитель Президента в Уральском федеральном округе Владимир Якушев. Полпред отметил достигнутые субъектами УрФО результаты и призвал власти регионов держать ситуацию на контроле.

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