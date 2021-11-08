Экономист Переяславский заявил, что на этой неделе рубль может столкнуться с рисками небольшого снижения

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8 ноября 2021, 18:14 Источник: Свободная пресса

рубль, Nikolay Gyngazov/Russian Look

Сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переяславский заявил в понедельник, что на этой неделе рубль может столкнуться с рисками небольшого снижения.

В настоящий момент рубль на плаву поддерживают высокие цены на нефть и очередное повышение ставки Центробанком, в которое верит рынок. Однако, по словам Николая Переяславского, существует ряд факторов, которые играют против российской валюты.

Как сообщает "Свободная пресса", ссылаясь на слова экономиста, в грядущую среду США опубликуют данные по потребительской инфляции, которая, согласно прогнозам, в октябре ускорилась. Если вышеуказанные ожидания будут подтверждены, это станет аргументом в пользу раннего начала повышения стоимости кредитования в Штатах.

Подобный сценарий, как полагает Переяславский, подогреет спрос на доллар и ослабит позиции рубля наряду с нефтью. Не исключено, что в ближайшие дни пара доллар/рубль вернется на уровень выше 72 рублей. По мнению эксперта, однако, более масштабное ослабление российской нацвалюты в настоящий момент является маловероятным.

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