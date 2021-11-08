Эксперт в сфере энергетики Валентин Землянский: закрытие шахт приведет к губительным последствиям для Украины

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8 ноября 2021, 14:31 Источник: Экономика сегодня

Шахтеры, Alexander Rekun/globallook.com

Украинский эксперт по энергетике Валентин Землянский прокомментировал инициативы Киева прекратить инвестиции в развитие угледобычи, назвав их губительными для экономики страны.

Украинская делегация в ходе 26-й конференции в Глазго подписала рамочную конвенцию ООН об изменении климата. Это предполагает среди прочего отказ от строительства новых угольных электростанций и прекращение инвестиций в развитие добычи угля на собственной территории.

Как считает директор энергетических программ Центра мировой экономики и международных отношений НАН Украины Валентин Землянский, это решение станет губительно для тех регионов страны, экономика которых построена на добыче угля.

«Их заявление — это, что называется, нарочно не придумаешь. Предполагается перепрофилировать местные экономики для развития бизнеса и обеспечить людей рабочими местами в различных отраслях. Скажите мне, пожалуйста, под какие производства можно перепрофилировать деятельность людей, которые сейчас занимаются добычей угля и отвечают за энергетическую безопасность страны?», — заявил Землянский.

По словам эксперта, речь идет не только о Востоке Украины, но и о Западе, где находится Львовско-Волынский угольный бассейн. Аналитик подчеркнул, что развитые страны навязывают «зеленую» энергетику всему остальному миру. Однако для бедных стран отказ от традиционных источников энергии может стать настоящей катастрофой.

Ранее Землянский высказывал мнение, что президент Украины Владимир Зеленский боится «улицы» и не слышит те 73% украинских граждан, которые голосовали за него.

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