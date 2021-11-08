В Челябинской области отмечен рост заработной платы

Региональная Контрольно-счетная палата сравнила данные за январь-август 2020 года с аналогичным периодом 2021.
Ведомство сообщает, что средняя номинальная заработная плата южноуральцев за 8 месяцев этого года составила 45 698 рублей. Это на 7,5% больше, чем было в январе-августе прошлого года.
Самые высокие зарплаты зафиксированы в Пластовском районе (79 596,1 рублей) и Магнитогорске 51 916,7 рублей. Среди антилидеров оказались Локомотивный (29 393,0 рублей) и Троицкий район (26 946,4 рублей).
Контрольно-счетная палата Челябинской области добавила, что динамика роста номинальной заработной платы превышает региональный темп инфляции за аналогичный период: +7,5% и 5,3% соответственно.
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