Челябинцы тратят на свои хобби около пяти тысяч рублей в месяц

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7 ноября 2021, 16:01 Анна Семенова

Челябинцы не жалеют денег на свои увлечения. Фото: сайт бесплатных иллюстраций pixabay

А некоторые не жалеют на увлечения и по несколько десятков тысяч.

Об исследовании специалистов интернет-магазина Ozon рассказывает издание «Южноуральская панорама». Аналитики выясняли, какое хобби встречается у жителей Южного Урала чаще всего и сколько они готовы на него тратить ежемесячно.

В топ-3 у челябинцев попали фотография, рукоделие и чтение. Также жители областного центра уважают занятия музыкой и увлекаются блоггингом, играют в настольные игры, заняты моделированием, нумизматикой, рисованием и жалуют рыбалку.

4% покупателей «Озона» увлечены астрологией и эзотерикой, а 8% - до сих пор собирают марки.

Подавляющее большинство, а именно 46% опрошенных готовы уделять несколько часов своему хобби каждый день, 22% - около часа в день, 24% могут заниматься любимым делом несколько часов в неделю.

Затраты на хобби тоже у всех разные. 43% южноуральцев признались, что каждый месяц тратят на него 3-5 тысяч рублей. 18% готовы выделить от 1 до 3 тысяч рублей. 11% не жалеют на увлечения 5-10 тысяч в месяц. Нашлись и те, кто тратит более 20 тысяч на любимое занятие, таких оказалось 3%.

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