Челябинцам на неделю локдауна нужно 42 тысячи рублей

Аргументы Недели → Экономика 13+

6 ноября 2021, 16:33 Анна Семенова

Аппетиты у челябинцев немалые. Фото: сайт бесплатных иллюстраций pixabay

Такую сумму назвали жители нашего города при опросе.

Об исследовании портала Superjob пишет сайт Полит74. Оказалось, что россияне и челябинцы в частности весьма нескромны в своих желаниях.

Вопрос всем задали такой: какая сумма вам нужна, чтобы пережить неделю локдауна? «Средний чек» по стране составил 45 тысяч рублей на одного человека. Причем, женщины запросили меньше, чем представители сильного пола – 40 тысяч (мужчинам требуется 50 тысяч).

Достаточная для челябинцев сумма – чуть ниже общероссийской, в среднем это 42 тысячи рублей. В Екатеринбурге жители обозначили лимит в 45 тысяч, в Питере – 47 тысяч, в Москве – 55 тысяч.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости