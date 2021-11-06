Челябинцам на неделю локдауна нужно 42 тысячи рублей
6 ноября 2021, 16:33 Анна Семенова
Такую сумму назвали жители нашего города при опросе.
Об исследовании портала Superjob пишет сайт Полит74. Оказалось, что россияне и челябинцы в частности весьма нескромны в своих желаниях.
Вопрос всем задали такой: какая сумма вам нужна, чтобы пережить неделю локдауна? «Средний чек» по стране составил 45 тысяч рублей на одного человека. Причем, женщины запросили меньше, чем представители сильного пола – 40 тысяч (мужчинам требуется 50 тысяч).
Достаточная для челябинцев сумма – чуть ниже общероссийской, в среднем это 42 тысячи рублей. В Екатеринбурге жители обозначили лимит в 45 тысяч, в Питере – 47 тысяч, в Москве – 55 тысяч.
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