Независимый экономист объяснил, что единые рынки газа и нефти обезопасят Союзное государство от ошибок ЕС

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5 ноября 2021, 13:22

фото: pixabay.com

Россия и Белоруссия разработают принципы формирования объединенных рынков нефти, нефтепродуктов, электроэнергии и газа в рамках Союзного государства к июлю 2022 года.

Пока Европа разбирается с энергетическим кризисом, Москва и Минск углубляют экономическую интеграцию, приступая к формированию единых рынков. Глава белорусского правительства Роман Головченко рассказал, что "целый блок программ связан с энергетической сферой".

По данным Головченко, до 1 декабря 2023 года страны могут согласовать и подписать документы, способствующие "расширению возможности гарантийного обеспечения и устранению остающихся ограничений к государственным и муниципальным закупкам".

Государственный секретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев 4 ноября заявил, что формирование единых подходов на рынках нефти и газа является одним из важнейших направлений сотрудничества и позволяет Минску получать газ по стоимости в несколько раз меньше, чем при спотовых продажах в Европе.

Как Москва и Минск намерены предугадать новые риски, в материале ФБА "Экономика сегодня" прокомментировал независимый экономист Дмитрий Адамидов.

Эксперт пояснил, что "формально в России есть собственная торговая площадка – это Санкт-Петербургская биржа с зачатками небольших торгов для внутреннего рынка, где играют нефтяные компании", а "создание подобного для СНГ позволит избежать многих рисков".

По мнению Адамидова, "если завтра Европа вводит углеродный налог, российская сторона выберет продажу нефти и газа на своем рынке, поскольку это удобнее, а в ЕС "пусть действуют как хотят".

Эксперт полагает, что сейчас "формирование собственного рынка России логичнее организовывать с кем-то, в том числе с Белоруссией, интеграция с которой становится пилотным проектом".

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