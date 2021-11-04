Экспорт высокотехнологичной продукции Москвы вырос почти на 15%

Аргументы Недели → Экономика 13+

4 ноября 2021, 13:13

Фото: mos.ru

Объем экспорта высокотехнологичной продукции Москвы вырос почти на 15%. Об этом сообщается на официальном сайте мэра столицы.



Отмечается, что объем экспорта высокотехнологичных товаров Москвы в январе-июле 2021 года составил 15,9 млрд долл., что на 14,3% больше по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Доля города в объеме экспорта по данному направлению превысила 27%.



«Каждый четвертый рубль зарубежных продаж высокотехнологичной продукции страны сегодня приходится на Москву. А по совокупному экспорту столица России по итогам прошлого года вошла в топ-5 мировых мегаполисов-лидеров»,- сообщила вице-мэр Москвы Наталья Сергунина.



Правительство Москвы предоставляет финансовую поддержку экспортерам - они могут получить городские субсидии и гранты. Помимо этого, экспортно ориентированные компании приглашают присоединиться к акселерационным программам, для них организуются бизнес-миссии в разные страны, коллективное участие в отраслевых выставках под общим брендом «Сделано в Москве», финансируется размещение товаров на ключевых зарубежных маркетплейсах.



«В структуре высокотехнологичного экспорта один из лучших показателей роста демонстрирует товарная категория, куда входят оптика, измерительные приборы и медицинская техника. По итогам января-июля 2021 года объем поставок составил 251,06 млн долл., что на треть больше, чем за аналогичный период прошлого года. Так, экспорт медицинских приборов и устройств вырос на 22,7% и составил 19,64 млн долл., а объем поставок аппаратуры для физического и химического анализа вырос на 65,7%, до 20,66 млн»,- рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.



Поддержку столичным производителям высокотехнологичных товаров в расширении их присутствия на зарубежных рынках оказывает Московский экспортный центр (МЭЦ). Так, компания, выпускающая валидаторы и кассовые аппараты для вендинговых автоматов, в 2021 году в рамках организованной МЭЦ бизнес-миссии провела презентацию для потенциальных партнеров из Объединенных Арабских Эмиратов. Также предприятие получило экспортный грант на сумму 2,6 млн рублей.



Другая столичная компания, которая производит ленточнопильные станки, благодаря участию в профильной выставке при поддержке МЭЦ заключила контракт на поставку продукции в Германию. Производитель теплообменного оборудования присоединился к акселерационной программе «Экспортеры 2.0» и в итоге нарастил экспорт в Казахстан, Белоруссию и Армению.



«Чаще всего зарубежные байеры приобретали в этот период турбореактивные двигатели, шины для легковых и грузовых автомобилей, средства для макияжа и ухода за кожей»,- отметил глава департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин.



С 2018 года Московский экспортный центр поддерживает участие IТ-компаний города в крупной отраслевой выставке Gitex в Дубае (ОАЭ). В 2021 году российскую столицу на форуме представляло 15 высокотехнологичных предприятий, развивающих проекты в области кибербезопасности, искусственного интеллекта и других.



Центр поддержки экспорта «Моспром», подведомственный департаменту инвестиционной и промышленной политики столицы, оказывает поддержку крупному и среднему бизнесу, ориентированному на экспорт. Среди оказываемых мер поддержки - индивидуальная аналитика по запросам компаний, проведение бизнес-миссий в перспективные для московских экспортеров страны, организация участия в международных выставках, первый в России цифровой тест для проверки экспортной готовности «АДЕПТ 7».



Известно, что только за девять месяцев 2021 года «Моспром» провел 21 мероприятие байерской программы для 115 столичных производственных компаний. Так, по итогам участия в одном из мероприятий московскому экспортеру умных систем энергоэффективного освещения удалось выйти на поставки своей продукции в Узбекистан, потенциал контракта - свыше 80 млн евро.





Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости