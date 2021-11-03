МГД приняла социальный бюджет столицы в первом чтении

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3 ноября 2021, 21:25

Фото: pixabay.com

Депутаты Московской городской думы приняли в первом чтении проект закона о бюджете города на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов.

Общий объем доходов бюджета Москвы на 2022 год запланирован в сумме 3 трлн 261,5 млрд руб., на плановый период 2023 года - почти 3 трлн 444 млрд руб., на плановый период 2024 года - почти 3 трлн 637 млрд руб.

Общий объем расходов в 2022 году запланирован в сумме 3 трлн 633,4 млрд руб., на плановый период 2023 года - почти 3 трлн 732 млрд руб., на плановый период 2024 года - 3 трлн 862,1 млрд руб.

Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента финансов города Москвы Елена Зяббарова подчеркнула, что в приоритете – социальная сфера. Из-за эпидемии формирование бюджета происходит в ситуации высокой степени неопределенности. «Вместе с тем, в результате преодоления первых волн пандемии, накоплен определенный опыт, своевременно реализованы меры государственной поддержки бизнеса и населения, сохранен уровень инвестиций в приоритетные для города инфраструктурные проекты, удалось сохранить экономический и доходный потенциал Москвы. Все это позволяет уверенно говорить о возможности выполнения всех расходных обязательств города»,- сказала руководитель департамента финансов Москвы.

Как отметила министр, бюджет предусматривает восстановление экономики в текущем году и устойчивые темпы экономического роста в следующие три года. Рост валового регионального продукта прогнозируется на уровне 3% ежегодно. «Со стабильным ростом прогнозируется и другие экономические показатели, оказывающие влияние на доходный потенциал города: инвестиции в основной капитал, промышленное производство, номинальная заработная плата»,- заявила Елена Зяббарова. Она также подчеркнула, что свыше 45% в структуре доходов занимает налог на доходы физических лиц – это более стабильный и надежный источник.

Зяббарова рассказала, что доля средств, направляемых на финансирование государственных программ, превышает 90% расходной части бюджета, расходы социальной направленности составляют более половины расходов, на 2022 год - 53%. «Ассигнования на государственные программы социальной поддержки жителей города увеличиваются на 5,5%», — отметила она.

По словам руководитель Департамента финансов, в приоритете – социальная поддержка жителей. «Объем финансирования этой программы наибольший в ряду социальных программ, на 2022 год - почти 603 млрд руб. Всего за счет средств городского бюджета поддержка оказывается 4,5 млн москвичей», — сказала Зяббарова.

Дефицит бюджета в 2022 году составит около 372 млрд руб., в 2023 году - почти 288 млрд руб., в 2024 году - 225,1 млрд руб.

«Все мы прекрасно понимаем, что у экономики во всем мире множество проблем, связанных с последствиями пандемии. Несмотря на это, экономика Москвы растет. Мы видим это по тем цифрам, которые представила докладчик: идет уверенный рост доходов. Все это – результаты грамотной политики, которую проводит Правительство Москвы и Московская городская Дума. Всего 4% наших доходов – поступления от нефтегазового сектора. Это тоже заслуга исполнительной и законодательной власти столицы, которые создают условия для развития малого бизнеса, информационных технологий и креативных индустрий. Более 53% расходов бюджета – социальная сфера. Кто-то скажет, что расходы на транспорт самые большие. Нет, на столичное здравоохранение, оно объективно стоит на первом месте!» - прокомментировал проект закона заместитель Председателя Московской городской Думы, руководитель фракции партии «Единая Россия» в Мосгордуме Степан Орлов.

Председатель комиссии МГД по экономической и социальной политике Людмила Гусева, фракция партии «Единая Россия» заявила: «Безусловным приоритетом остается социальная ориентированность бюджета – более 53% всех расходов будут направлены на реализацию программ здравоохранения, социальной поддержки жителей, образования, культуры и спорта. Принципиально важно отметить, что увеличение финансирования данных программ, по сравнению с текущим годом, предусмотрено темпами, превышающими показатели инфляции, то есть в реальном выражении».

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