Вассерман объяснил, с какой целью Минфин постоянно занижает данные по предстоящим доходам

Аргументы Недели → Экономика 13+

3 ноября 2021, 17:13

Анатолий Вассерман, фото: Komsomolskaya Pravda, globallookpress.com

Публицист, депутат Госдумы Анатолий Вассерман заявил, что Минэкономразвития должно определять планы деятельности хозяйства страны, а обязанность Министерства финансов – изыскивать средства на исполнение этих планов.

По сведениям Вассермана, Минфин постоянно занижает расчетные данные по предстоящим доходам. И цель этого - чтобы ведомству легче было выполнять свои обязанности.

В Минэкономразвития планируют к марту 2022 года опубликовать пересчитанные данные о доходах, расходах и сбережениях населения. Это связано с изменениями методов расчета для того, чтобы учитывать больше данных и повысить точность оценок. О необходимости пересчета в эфире Общественной службы новостей рассказал Анатолий Вассерман. По его словам, обычный россиянин от пересчета доходов другого гражданина может расстроиться, если окажется, что у другого доходы выше. А вот специалистам, причастным к планированию и управлению, важно знать, каковы сейчас доходы и расходы людей, чей деятельностью они управляют.

По мнению депутата, МЭР должно вести эти перерасчеты регулярно и на основе полученных данных давать рекомендации Минфину. Сейчас Минфин опирается на собственные данные, "на догматы тоталитарной секты либералов", - считает Вассерман. По его словам, "любой проект, поступающий в Минфин, подвергается оценке в высшей школе разрушения экономики". Как полагает депутат, "недостоверные источники принятия решений ведут к ошибочным решениям".

В Росстате сообщили, что теперь дополнительно будут учитываться доходы самозанятых и новые виды сервисов, которые начали развиваться во время пандемии. Также планируется учитывать в расчетах данные об электронных услугах в сфере IT.

осстате отметили, что теперь дополнительно будут учитываться доходы самозанятых и новые виды сервисов, которые стали активно развиваться во время пандемии. Также планируется учитывать в расчетах данные об электронных услугах в сфере IT.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости