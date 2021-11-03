Южноуральские предприниматели могут получить субсидию на нерабочие дни

Аргументы Недели → Экономика 13+

3 ноября 2021, 14:32 Татьяна Михайлова

Фото Людмилы Ковалевой («Южноуральская панорама»)

Финансовая мера поддержки полагается малому и среднему бизнесу, а также социально ориентированным НКО, работающим в отраслях, признанных пострадавшими от COVID-19.

Федеральная налоговая служба принимает заявления на предоставление данной субсидии с 1 ноября. В Челябинской области потенциальными получателями являются 5 тысяч юридических лиц, 14,5 тысяч индивидуальных предпринимателей и 800 социально ориентированных некоммерческих организаций (СОНКО). Об этом сообщил начальник отдела работы с налогоплательщиками областной налоговой службы Евгений Ермоленко в ходе пресс-конференции, которая состоялась 3 ноября в пресс-центре «Гранада Пресс».

Для получения субсидии нужно подать заявление в налоговую, это можно сделать посредством личного кабинета индивидуального предпринимателя или юридического лица.

Заявитель должен соответствовать ряду критериев, отметила начальник отдела налогообложения доходов физических лиц и администрирования страховых взносов областной налоговой службы Елена Зотова. Вид его деятельности должен быть отнесен к пострадавшим от COVID-19; организация не должна находиться в стадии ликвидации, в отношении ее не должна вестись процедура банкротства. По состоянию на 3 июля у заявителя не должно быть задолженности по налогам более 3 тысяч рублей. СОНКО должны быть включены в специальный реестр.

Если все условия соблюдены заявителем, то налоговый орган рассчитает субсидию, а Федеральное казначейство произведет выплату. При расчете размера субсидии учитываются два параметра: количество сотрудников организации и минимальный размер оплаты труда.

В областную налоговую службу уже поступило 1865 заявлений на получение субсидий.

Добавим, что подробную информацию можно получить на сайте ФНС.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости