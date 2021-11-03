За 10 лет объем инвестиций в основной капитал столицы увеличился в 2,7 раза

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3 ноября 2021, 13:12

Фото: pixabay.com

За последние 10 лет объем инвестиций в основной капитал столицы увеличился в 2,7 раза. В экономику Москвы в 2011-2020 годах инвесторы вложили 24 трлн руб. Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.



«Москва является одним из самых инвестиционно-привлекательных мегаполисов. С 2011 по 2020 год вложения инвесторов в основной капитал в столице составили 24 трлн руб. Если говорить о годовом объеме инвестиций, то за 10 лет он увеличился в 2,7 раза. В ближайшие пять лет за счет реализации крупных инфраструктурных проектов мы ожидаем еще больший рост предпринимательской активности. Объем инвестиций в основной капитал в реальном выражении должен вырасти более чем на четверть. По нашим прогнозам, лидирующими отраслями для вложений станут фармацевтика, медицина, химическая промышленность, приборостроение и микроэлектроника»,- рассказал вице-мэр Москвы.



По его словам, даже в непростой экономической ситуации, связанной с пандемией коронавируса, инвесторы продолжали вкладывать средства в город. Так, по информации Росстата, инвестиции столичных предприятий в 2020 году составили 3,6 трлн руб., превысив показатели 2019 года.



«Инвестиционная активность существенно выросла и в I полугодии 2021 года: инвестиции в основной капитал за этот период составили 1,4 трлн руб., что в сопоставимых ценах на 20,9% выше аналогичного периода прошлого года и на 19,7% больше, чем в I полугодии допандемийного 2019 года. Сегодня на столицу приходится около 18% общероссийского объема инвестиций в основной капитал и около половины прямых иностранных инвестиций России»,- пояснил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров.



В январе-июне 2021 года доля внебюджетных инвестиций в Москве составила 77%. Больше всего средств - 39,4% от общего объема - пришлось на машины и оборудование. На возведение объектов недвижимости (кроме жилой) и благоустройство территорий направлено 30,9% средств, на создание объектов интеллектуальной собственности - 14,2%, на строительство жилья - 13,4%.



«Важную роль в стимулировании развития столичных предприятий и инвестиционной активности играет Адресная инвестиционная программа развития Москвы. Ее объем на 2021-2023 годы превышает 1,9 трлн руб. Эти бюджетные средства город направляет на реализацию приоритетных проектов в транспорте, соцсфере и благоустройстве. На каждый рубль, вложенный столицей, приходится более 3 руб. частных средств»,- уточнили в пресс-службе департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы.



Отмечается, что на формирование благоприятного инвестиционного климата оказывает влияние система мер поддержки бизнеса. Столица предлагает компаниям налоговые и финансовые преференции. Так, город присваивает предприятиям статусы промышленного комплекса, технопарка, якорного резидента технопарка, инвестиционного приоритетного проекта. Снижение региональной налоговой нагрузки для таких компаний составляет 17-25%.



«На сегодняшний день 129 московских компаний имеет право на различные льготы. Во многом благодаря данной поддержке инвестиции в столичную экономику действующих предприятий, имеющих специальные статусы, за последние пять лет составили 99,5 млрд руб., в этих компаниях обеспечена занятость более 121,5 тыс. человек. А новые инвестиционные проекты, которым оказывается налоговая поддержка, принесут экономике Москвы 33,8 млрд руб.»,- сообщил директор Городского агентства управления инвестициями Артем Барашев.





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