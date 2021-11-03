Что ещё можно украсть, если украдено уже всё?

Аргументы Недели → Экономика 13+

3 ноября 2021, 11:30

Величие нашей эпохи в том, что открыли новую группу капиталов. Оказывается, можно грабить не только материальный, но и организационный капитал – это реформа энергетики, и социальный капитал – это новый Лесной и Водный кодексы, реформа образования, здравоохранения и так далее. Но и эти возможности близки к исчерпанию, считает экономист, депутат Госдумы Михаил Делягин.



После революции 1917 года и эпохи военного коммунизма была объявлена политика НЭПа, был введён золотой червонец. Эта эпоха длилась до 1929 года и вытащила Россию из разрухи. Золотой рубль выполнил стандартную функцию – он резко сжал денежную массу. Параллельно с массой ничем не обеспеченных денег ввели твёрдые деньги, которые можно было копить. Соответственно, возник стимул работать, возник стимул инвестировать. Потому что в условиях гиперинфляции инвестировать не имеет смысла, деньги нужно тратить, пока они не обесценились. Когда у вас рост цен входит в некоторые рамки, уже можно заниматься прогнозированием сложной деятельности.



Цены снижали каждый раз 1 апреля начиная с 1947 года. Снижение цен на товары первой необходимости бывало очень серьёзным, но при этом оно сопровождалось серьёзным повышением цен на товары роскоши. Вот за их счёт и компенсировались потери государства на снижении цен на нужные всем товары.



Деньги работали либо на потребление, либо на развитие производительных сил. Они не отвлекались на спекуляции. Сейчас всё наоборот. Деньги работают только на спекуляцию, и задача государства минимизировать их отвлечение на производство, на нужды людей и прочие «глупости». В этом фундаментальное, принципиальное отличие ситуаций. И второе – каждое производство было мотивировано к тому, чтобы снижать издержки и за это получать безумные премии.



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