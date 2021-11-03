Южноуральские бренды стали участниками национального конкурса «Вкусы России»

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3 ноября 2021, 07:00 Татьяна Михайлова

Фото Дмитрия Куткина («Вечерний Челябинск»)

Лучших производителей продуктов питания определит народное голосование.

Стартовал второй Национальный конкурс региональных брендов продуктов питания «Вкусы России». Челябинскую область представляют 10 малых и средних агропредприятий, которые представили свои бренды «Подсолнечное масло «Брединское», «Аргаяшский гусь», «Султановский сыр», «Краснопольский сыр», «Сыры из Сыростана», «Миасский ресторан в банке», «Петровские соленья», «Уральский окорок», «Уха по-уральски», «Солянка по-уральски», «Пюре картофельное с овощами по-уральски», «Таяндинский мед», «Дубровские колбасы».

Победителей определят по итогам голосования, которое проходит на сайте ВкусыРоссии.рф до 7 ноября.

Добавим, что организатором конкурса «Вкусы России» выступило федеральное министерство сельского хозяйства. Мероприятие призвано помочь предпринимателям в продвижении новых продуктов и гастрономического туризма.

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