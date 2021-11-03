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Южноуральские бренды стали участниками национального конкурса «Вкусы России»

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Южноуральские бренды стали участниками национального конкурса «Вкусы России»
Фото Дмитрия Куткина («Вечерний Челябинск»)

Лучших производителей продуктов питания определит народное голосование.

Стартовал второй Национальный конкурс региональных брендов продуктов питания «Вкусы России». Челябинскую область представляют 10 малых и средних агропредприятий, которые представили свои бренды «Подсолнечное масло «Брединское», «Аргаяшский гусь», «Султановский сыр», «Краснопольский сыр», «Сыры из Сыростана», «Миасский ресторан в банке», «Петровские соленья», «Уральский окорок», «Уха по-уральски», «Солянка по-уральски», «Пюре картофельное с овощами по-уральски», «Таяндинский мед», «Дубровские колбасы».

Победителей определят по итогам голосования, которое проходит на сайте ВкусыРоссии.рф до 7 ноября.

Добавим, что организатором конкурса «Вкусы России» выступило федеральное министерство сельского хозяйства. Мероприятие призвано помочь предпринимателям в продвижении новых продуктов и гастрономического туризма.

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