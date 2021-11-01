В Банке России допустили ужесточение денежно-кредитных условий

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1 ноября 2021, 21:36 Источник: ЦБ РФ

Банк России, Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

В ЦБ допускают более существенное ужесточение денежно-кредитных условий при менее гибкой реакции рынка на решения регулятора по ключевой ставке, отмечается в докладе о денежно-кредитной политике.

В Банке России указали, что в текущих условиях риск формирования вторичных эффектов инфляционных ожиданий является самым существенным проинфляционным риском.

В регуляторе уточнили, что при более длительном, чем ожидается в настоящий момент, периоде высоких темпов роста цен инфляционные ожидания могут остаться на повышенных уровнях, а это способно привести к дальнейшему росту цен.

Отмечается также, что реакция экономики на решения по денежно-кредитной политике может стать менее гибкой, вследствие чего, чтобы вернуть инфляцию к цели может понадобиться более серьезное ужесточение денежно-кредитных условий.

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