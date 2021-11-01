В Банке России допустили ужесточение денежно-кредитных условий

В ЦБ допускают более существенное ужесточение денежно-кредитных условий при менее гибкой реакции рынка на решения регулятора по ключевой ставке, отмечается в докладе о денежно-кредитной политике.
В Банке России указали, что в текущих условиях риск формирования вторичных эффектов инфляционных ожиданий является самым существенным проинфляционным риском.
В регуляторе уточнили, что при более длительном, чем ожидается в настоящий момент, периоде высоких темпов роста цен инфляционные ожидания могут остаться на повышенных уровнях, а это способно привести к дальнейшему росту цен.
Отмечается также, что реакция экономики на решения по денежно-кредитной политике может стать менее гибкой, вследствие чего, чтобы вернуть инфляцию к цели может понадобиться более серьезное ужесточение денежно-кредитных условий.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости