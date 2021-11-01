Цифровой рубль оголит все финансовые операции, проводимые сейчас через наличные

Аргументы Недели → Экономика 13+

1 ноября 2021, 15:35

В 2022 году Центробанк приступит к тестированию платформы цифрового рубля. По оценкам экспертов, банковский сектор рискует потерять из-за внедрения новой формы денег до 20 триллионов рублей. Очевидно, это та сумма, которая пока находится вне поле зрения государства.



Тестирование будет проходить в несколько этапов. Далее разработают дорожную карту внедрения цифровой валюты с подкреплением на законодательном уровне. Преимуществом цифрового рубля является доступность проведения операций через любую финансовую организацию. Разработчики уверены в безопасности транзакций за счёт введения уникальных номеров. Клиентам станет проще восстановить нарушенные права в случае кражи денег.



Но минусом «цифры» станет прозрачность. Первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова говорит, что цифровой рубль позволит просмотреть всю цепочку платежей. В связи с этим эксперты не исключают увеличения спроса на наличные деньги, так как безналичный расчёт слишком прозрачен. Его доля в розничном обороте составляет 70%.





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