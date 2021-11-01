Минэкономразвития поддержало идею отказа от мигрантов на московских стройках

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1 ноября 2021, 15:52 Источник: ТАСС

Стройка, Konstantin Kokoshkin/globallook.com

Замминистра экономического развития Дмитрий Вольвач поддержал планы московского правительства по отказу от иностранной рабочей силы на стройках Москвы. Однако для этого понадобится некий переходный период.

Сегодня заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарев сообщил в интервью РБК о разработке плана мероприятий, который позволит обойтись без иностранной рабочей силы на столичных строительных объектах. По мнению чиновника, процесс строительства должен требовать в три раза меньше людей, а зарплата у них должна быть в два-три раза больше.

«Как я понимаю, речь идет о некоем плане. Понятно, что одномоментно в любом случае, наверное, это не произойдет, какие-то усилия должны быть в целом отраслью и Москвой предприняты. И я полностью поддерживаю и приветствую такие инициативы наших коллег из Москвы».

По словам замминистра московская стройка — это высокотехнологичное производство, которое все меньше требует низкоквалифицированной рабочей силы. «Поэтому совершенно правильная идея, мысль и желание - сделать так, чтобы именно высокотехнологичные хорошо оплачиваемые рабочие места и на стройке в первую очередь замещались российскими гражданами», - сказал Вольвач.

Ранее глава столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин заявлял, что москвичи «никогда не закроют нишу рабочих кадров на стройке, - что бы мы для этого ни делали».

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