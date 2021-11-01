70% расходов бюджета Челябинской области на 2022 год предусмотрено на социальную сферу

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1 ноября 2021, 14:31 Татьяна Михайлова Источник: Правительство Челябинской области

Фото предоставлено пресс-службой правительства Челябинской области

Правительство Челябинской области закончило формирование бюджета на следующий год и плановый период до 2024 года. Сегодня проект документа был внесен в Законодательное Собрание.

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, бюджет сформирован без коммерческих заимствований. Расходы полностью обеспечены за счет собственных средств области и федеральных ресурсов. Губернатор Алексей Текслер, комментируя документ, охарактеризовал его как бюджет развития. «Мы максимально задействуем все имеющиеся сегодня возможности для повышения качества жизни южноуральцев», — подчеркнул глава региона.

Отмечается, что благодаря росту поступлений Челябинская область сможет направить больше средств на развитие. По сравнению с бюджетом текущего года расходы увеличатся на 18%. Общая сумма расходов — 253,2 миллиарда рублей.

70% расходов предусмотрено на социальную сферу. Запланированы индексация выплат, запуск новых программ поддержки семей, расширение перечня льготников. Кроме этого, денежные средства направят на развитие здравоохранения, в частности, первичного звена медицинской помощи, а так же культуры и спорта.

Увеличены финансирование газификации и инвестиции в экономику и инфраструктуру. Инвестиции направят на модернизацию транспортной инфраструктуры, ЖКХ и благоустройство, дорожную отрасль, сельское хозяйство. Бюджет региона включает поддержку территорий и финансирование проектов, которые реализуются при участии жителей муниципалитетов.

Проект бюджета обсудят депутаты области. «Важно, что все основные приоритеты будут профинансированы с увеличением», — отметил Председатель Законодательного Собрания Челябинской области Владимир Мякуш.

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