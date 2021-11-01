Россиянам предлагают вкладывать деньги в облигации вместо доллара

Аргументы Недели → Экономика 13+

1 ноября 2021, 13:01

Инвесторы со всего мира обеспокоены судьбой своих активов из-за глобальной инфляции. Россиянам для сохранения своих сбережений эксперты предлагают обратить внимание на государственные облигации федерального займа. Доллар в последнее время оказался незащищённой валютой. Её можно использовать уже далеко не во всех государствах. Скептически стоит относиться и к приобретению недвижимости с целью инвестиций. Роста цен на квартиры в обозримом будущем не ожидается.



Облигации же обеспечивают доходность до 8% в год. В то же время корпоративные предложения могут гарантировать более высокий доход. Крупные денежные вклады в банки с недавнего прошлого стали облагаться налогом. Конвертация в доллары не позволит получить значительные доходы, так как рост американской валюты приостановлен. Её доходность можно сравнить разве что с банковскими депозитами, которые в большей степени «съедаются инфляцией».



Ещё одним надёжным вариантом сохранения сбережений являются мультивалютные вклады. Активы можно перевести в швейцарские франки, сингапурские доллары, японские иены, обезопасив тем самым от привязанности к одной валюте и её зависимости от внерыночных колебаний.

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