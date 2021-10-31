В Челябинске вырос размер лимита по кредиткам

Наш регион показал в сентябре серьезную динамику по этому показателю.
Как сообщает Национальное бюро кредитных историй, в сентябре средний лимит по кредиткам в стране составил 73,5 тысяч рублей. Это на 3,8% больше, чем в августе.
Правда, если смотреть по прошлому году, то показатель сократился. В сентябре 2020-го средняя цифра составляла 74,1 тысячу рублей.
Рекорд по лимиту принадлежит Москве, там он самый высокий – 107,6 тысяч рублей. В пятерку лидеров также входят Санкт-Петербург, Подмосковье, ХМАО и Приморский край.
А самую серьезную динамику роста показали несколько регионов, в том числе и Челябинская область. На Южном Урале лимит по кредитке вырос за месяц на 6,1%.
Из 30 регионов Челябинская разместилась на 19 строчке с показателем в сентябре 68 208 рублей. Для сравнения, в августе эта сумма составляла 64 298 рублей.
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