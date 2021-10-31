Bloomberg: заявление Владимира Путина о возможном росте цен на нефть встревожило Японию и США

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31 октября 2021, 09:00 Источник: РИА Новости

Фото: pixabay.com

Япония и США встревожены возможностью роста цен на нефть до $100 за баррель. Такой прогноз недавно дал президент России Владимир Путин. Об этом пишет Bloomberg.

Как сообщают авторы статьи, страны-потребители нефти после этого заявления российского президента стали оказывать сильнейшее дипломатическое давление на ОПЕК+, призывая организацию стран-экспортеров нефти увеличить добычу.

«Администрация Байдена все больше обеспокоена ростом цен на бензин, которые достигли семилетнего максимума. Уже несколько недель она призывает ОПЕК+ добывать больше нефти», — говорится в публикации. К этим призывам присоединилась и Япония. Китай пока сохраняет молчание, но, по словам авторов статьи, разделяет точку зрения Японии и США.

«Официальные лица США, Японии и Индии разговаривали между собой в частном порядке, а также обращались к другим крупным потребителям и странам-экспортерам нефти. Призывы начались около трех недель назад, но в последние дни усилились после роста цены до 85 долларов за баррель», — говорится в публикации.

Американские банки еще в начале года прогнозировали повышение цены на нефть до 100 долларов за баррель

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