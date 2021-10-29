Промышленность Челябинской области демонстрирует рост

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29 октября 2021, 09:01 Татьяна Михайлова Источник: Контрольно-счетная палата Челябинской области

Фото Олега Каргаполова («Вечерний Челябинск»)

В регионе темпы роста выше, чем в среднем по стране и УрФО, сообщает Контрольно-счетная палата Челябинской области.

Согласно данным, которые опубликовало ведомство, в январе-сентябре 2021 индекс промышленного производства прибавил 9,9% по отношению к аналогичному периоду прошлого года.

Отмечен рост в трех группах: добыча полезных ископаемых (+29,1%), обеспечение электроэнергией, газом и паром (+10,9%); обрабатывающие производства (+8,5%).

Темп роста индекса промышленного производства в Челябинской области(+9,9%) выше, чем в среднем по России (+4,7%) и по УрФО (+5,5%).

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