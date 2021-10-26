Вслед за чипами мир ждёт дефицит редкоземельных металлов

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26 октября 2021, 11:33

Правительство КНР заявило о риске дефицита редких металлов. Из-за сокращения добычи лития, олова и других металлов, многие сферы производства могут остановиться. Затянется и переход к зелёной энергетике. Даже при наличии собственных запасов некоторых элементов, вопрос их исчерпаемости перед Китаем стоит весьма остро.



Значительные запасы редких металлов имеются в России, однако мы не спешим закрывать мировые потребности своими разработками. Если стоимость редких полезных ископаемых будет расти, то Россия сможет стать крупным игроком на рынке. По прогнозам китайских экспертов, запасы кобальта будут исчерпаны через три десятилетия, а олова уже через 10 лет. Согласно данным Международного энергетического агентства, через 20 лет потребность в литии вырастет в 40 раз.



Для производства электромобилей нужны литий, графит, марганец и другие редкоземельные элементы. Их добыча и переработка находятся на небольших территориях. К примеру, кобальт производится в Конго, большая часть редкоземельных металлов в Китае, а литий в Австралии. Уровень добычи не всегда определяет уровень запасов. Так, Бразилия и Вьетнам обладают большими залежами редкоземельных элементов, но уровень их добычи не превышает 1 тысячи тонн в год.





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